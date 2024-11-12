Рыба с «человеческим лицом» стала популярной в соцсетях, пишет Daily Mail.

© Газета.Ru

Четырехлетний карп кои по кличке Боб привлек внимание пользователей социальных сетей после того, как зрители заметили на нем человеческое лицо. Хозяин рыбы, Малкольм Поусон, приобрел питомца за £150 три года назад для своего садового пруда и не ожидал, что рыба станет популярной.

«Каждый, кто проходит мимо, останавливается, чтобы посмотреть на него», — поделился Малкольм.

Мужчина регулярно публикует в соцсетях видео с Бобом, которые собирают миллионы просмотров. Малкольм также добавил, что уникальный карп стал центром внимания в его семье и среди друзей. Теперь британец задумывается о расширении пруда для своей растущей рыбы.

Ранее в США на берег выбросило существо, напугавшее людей.