Парень раскрыл пакет с молоком и обнаружил отвратительную картину

Пользователь Reddit с ником JwallDrumline рассказал на портале, как раскрыл пакет с молоком и увидел отвратительную картину. Комментаторы сочли увиденное ужасным.

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На фотографии, которую автор прикрепил к публикации, был изображен пакет миндального молока, разрезанный пополам. Внутри верхней части пакета образовалась черная плесень.

«Я выживу, если выпью это?» — подписал пользователь фотографию.

В комментариях читатели попытались узнать у автора, сколько дней пакет молока хранился в таком виде, но не получили ответа. Они отметили, что в случае, если парень разрезал упаковку более недели назад, то появление плесени, по их мнению, было естественным.

«Всегда, когда я вскрываю какую-либо упаковку, я всегда ставлю на ней дату маркером», «Вот почему я покупаю только прозрачные упаковки», «Плюс один новый страх», «Меня бы точно стошнило», — поделились пользователи эмоциями.

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