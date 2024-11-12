В Волгограде девушка прокатилась на маршрутке в купальнике
Девушка разделась до купальника и села в маршрутку, не обращая внимания на шок пассажиров.
Жительница Волгоградской области объяснила экстравагантную выходку тем, что приняла участие в челлендже, организованном telegram-каналами. Для победы в споре надо выполнять задания, даже если они кажутся странными.
Так, первым испытанием для молодой участницы стало поедание свежего репчатого лука. После серии выполненных заданий она приступила к финальному: разделась и проехала в таком виде в общественном транспорте. Выполнение задания принесло девушке победу.
К поступку авантюристки люди отнеслись неоднозначно. Одних восхитила ее смелость, а других рассердило такое легкомыслие.
«Смелая женщина. Так еще и в такие холода», – восхитился один из пользователей Сети.
«Очень смелая девушка», – подхватил другой.
«А если с крыши прыгать скажут? Голову включать надо», – прокомментировал более скептически настроенный волгоградец.