В Волгограде девушка прокатилась на маршрутке в купальнике

Девушка разделась до купальника и села в маршрутку, не обращая внимания на шок пассажиров.

Жительница Волгоградской области объяснила экстравагантную выходку тем, что приняла участие в челлендже, организованном telegram-каналами. Для победы в споре надо выполнять задания, даже если они кажутся странными.

Так, первым испытанием для молодой участницы стало поедание свежего репчатого лука. После серии выполненных заданий она приступила к финальному: разделась и проехала в таком виде в общественном транспорте. Выполнение задания принесло девушке победу.

К поступку авантюристки люди отнеслись неоднозначно. Одних восхитила ее смелость, а других рассердило такое легкомыслие.

«Смелая женщина. Так еще и в такие холода», – восхитился один из пользователей Сети.

«Очень смелая девушка», – подхватил другой.