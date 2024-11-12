Житель Британии рассказал о похитивших его четырехпалых пришельцах

Житель Великобритании поделился шокирующим опытом своего похищения высокими четырехпалами пришельцами.

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Этот инцидент, якобы произошедший в 1992 году, был представлен в новом документальном фильме, посвященном загадочному Фолкерксому треугольнику — региону в Шотландии возле города Фолкерк. Уфологи утверждают, что именно здесь наблюдается наивысшая концентрация НЛО в Британии.

Местные жители на протяжении десятилетий рассказывают о своих похищениях инопланетянами. Один из них, Гарри Вуд, заявил, что был похищен экипажем инопланетного судна в 1992 году. Он описал пришельца, который подошел к нему: существо высотой около 180 сантиметров, со светло-серой кожей, большой головой и черными глазами. У пришельца были руки, схожие с человеческими, но с четырьмя длинными пальцами.

— Я увидел, как три существа приближаются к машине. Потом я почувствовал сильную боль как от удара током. Затем я оказался в какой-то комнате, — сказал мужчина.

Создатели фильма отмечают, что в 90-х годах над Фолкерком фиксировалось такое больше количество НЛО, что британское военное ведомство даже создало специальное подразделение для изучения неопознанных объектов, передает Daily Mirror.

«Материнский корабль» НЛО был замечен в небе над Румынией. Об этом сообщил бывший сотрудник Пентагона Луис Элизондо в ходе выступления в Филадельфии.