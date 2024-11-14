В Италии почтальон десять лет копил дома чужие письма и посылки

В Италии начались разбирательства в отношении почтальона, которая 10 лет не доставляла письма и посылки адресатам, складируя их у себя дома.

Жители южного итальянского городка Кассино постоянно жаловались на работу почтальона. Им приходили напоминания об огромных счетах, которых они никогда не получали. В результате почтовый служащий попала под подозрение полиции. У нее дома были обнаружены тысячи писем и других почтовых отправлений общим весом 40 килограммов, сообщает журнал Blick.

Самым старым письмом, которое женщина припрятала, был счет за электричество от 2014 года. Почтальон была отстранена от работы и теперь будет привлечена к ответственности за "незаконное присвоение корреспонденции". Ей грозит увольнение.

Мотивы ее поступка пока неизвестны. В ходе проверки будет выясняться, вскрывала ли она чужие посылки. Если это так, то может начаться разбирательство относительно нарушения почтовой тайны.