Пассажир сделал снимок попутчика в самолете и напугал пользователей Сети

Пассажир самолета сделал жуткий снимок попутчика во время полета и напугал пользователей сети. Кадр он опубликовал в своих соцсетях, на него обратило внимание издание New York Post.

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На снимке изображен человек, сидящий на кресле перед автором фотографии. Пассажир накинул на себя капюшон, однако при взгляде на кадр можно подумать, что из его затылка назад смотрит еще одно лицо с усами и выпученным глазом.

Пользователи пришли в ужас от оптической иллюзии и назвали человека на фото инопланетянином.

«Какого черта там делает инопланетянин?», «Я бы выпрыгнул», — писали юзеры.

Но более наблюдательные подписчики предположили, что пассажир всего лишь надел толстовку задом наперед, а выпученный глаз был обычным наушником в ухе.

Ранее пассажир бизнес-класса индийской авиакомпании Air India возмутился поведением попутчицы, которая разместила голые ноги на его подлокотнике. Он пожаловался на ужасный запах и признался, что это был самый отвратительный рейс в его жизни.