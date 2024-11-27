Перелетная птица влетела в квартиру мужчины и поселилась в унитазе

Перелетная птица влетела в квартиру мужчины из Сингапура и поселилась в унитазе, пишет Mothership.

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Как сообщают СМИ, в квартиру одного из жильцов залетела выпь, которая решила поселиться в унитазе. Мужчина попытался поймать птицу и выпустить ее в окно, но эта идея не увенчалась успехом, так как пернатая не хотела идти на контакт.

Не зная, как самостоятельно решить эту ситуацию, хозяин дома обратился за помощью к специалистам. Эксперты посоветовали закрыть унитаз и дверь в ванную, а затем подождать их приезда.

Вскоре на место инцидента прибыли три человека с сетью, полотенцем и переноской для животных. Они быстро и безболезненно поймали выпь, переместив ее в безопасное место.

Выпи, мигрирующие с ноября по апрель, предпочитают влажные и открытые травянистые участки, такие как затопленные луга и рисовые поля. Их можно встретить во многих уголках Азии, включая мангровые заросли Сингапура, добавили зоозащитники.

Ранее в Сингапуре заметили голубя, гуляющего с пакетом.