Сотрудники банка поклялись на крови быть честными

В Японии сотрудники банка Shikoku Bank поклялись на крови быть честными и не воровать у клиентов. Об этом сообщает Business Standard.

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Странная, по мнению многих клиентов, клятва появилась на сайте банка, а позже распространилась в социальных сетях. В обращении сравнивались системы управления в банках США и Японии, и делался вывод, что американским сотрудникам финансовых учреждений чаще удается уйти безнаказанными после совершенных афер.

В противовес этому руководители Shikoku Bank объявили:

«Любой сотрудник банка, который украл деньги или заставил коллег сделать это, заплатит за это своим имуществом, а затем совершит суицид».

В обращении также сказано, что клятву подписали 23 руководителя банка, включая президента.

Ранее сообщалось, что в американском штате Флорида мужчина попал за решетку после того, как попытался получить в банке один цент. Сотрудница банка решила, что он пытается совершить ограбление.