Названа причина удаления видео секс-марафона порнозвезды с 1000 мужчин

Скандальное видео 12-часового секс-марафона, организованного порнозвездой Бонни Блю, удалили с OnlyFans, Об этом сообщает Daily Mail.

Порномодель Бонни Блю решила поставить мировой рекорд и 17 января переспала с 1057 мужчинами за 12 часов. Блю отметила, что каждый участник марафона должен был принести ей справку об отсутствии заболеваний, передающихся половым путем (ЗППП), или использовать контрацептивные средства во время полового акта. Кроме того, мужчины должны были предоставить свое удостоверение личности: Блю разрешала участвовать в съемках только совершеннолетним. Их фотографировали вместе с документами, а затем просили подписать согласие на участие.

Несмотря на это, OnlyFans закрыл доступ к видео. Представитель платформы объяснил это решение тем, что ролик не соответствует требованиям площадки.

« O n l y F a n s — э т о п л а т ф о р м а , п р е д н а з н а ч е н н а я д л я с о з д а т е л е й к о н т е н т а , к о т о р ы е п р о ш л и п о л н ы й п р о ц е с с а д а п т а ц и и к р а б о т е п л о щ а д к и и р е ш и л и м о н е т и з и р о в а т ь с в о й к о н т е н т . Ч т о б ы о б е з о п а с и т ь н а ш е с о о б щ е с т в о , O n l y F a n s т а к ж е п р о в е р я е т в о з р а с т , л и ч н о с т ь и с о г л а с и е в с е х с т о р о н , ф и г у р и р у ю щ и х в о т к р о в е н н ы х р о л и к а х н а O n l y F a n s . М ы н е р а з р е ш а е м п р и с у т с т в и е н а в и д е о б о л ь ш о г о к о л и ч е с т в а л ю д е й , н е о т н о с я щ и х с я к O n l y F a n s , д а ж е е с л и о н и п о д п и с а л и ф о р м ы с с о г л а с и е м » , — с к а з а л о н .

Ранее житель Великобритании, один из участников секс-марафона порнозвезды Бонни Блю, рассказал, что не смог заняться с ней сексом. По его словам, изначально утверждалось, что каждое «свидание» будет происходить наедине, однако потом выяснилось, что мужчины входили в помещение большими группами. Британец признался, что слишком застенчив для такого.