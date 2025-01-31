Кошачья акула произвела на свет потомство без участия самца

Ученые из аквариума города Шривпорт в американской Луизиане в недоумении: головастая акула произвела на свет потомство без участия самца. Но все особи в «банке женского пола. Специалисты склоняются к логичному выводу: похоже, что этому виду рыб доступно непорочное зачатие.

Детеныш головастой акулы семейства кошачьих вылупился 3 января. Новорожденная самка получила кличку Йоко. Восемью месяцами ранее зоологи заметили яйцо у одной из взрослых самок в аквариуме. Ученые отметили, что две самки головастой акулы, живущие в аквариуме, не контактировали с самцами более трех лет. Куратор зоологического морского центра Грег Баррик сказал, что эта ситуация невероятна и показывает устойчивость вида.

Необычное рождение говорит о том, что мог произойти партеногенез (редкая форма бесполого размножения), либо отсроченное оплодотворение. Когда Йоко станет покрупнее, у нее возьмут кровь для анализа ДНК, чтобы раскрыть тайну ее рождения. Но на это уйдет несколько месяцев. Акулы, ставшие результатом столь необычного репродуктивного события, часто сталкиваются с проблемами со здоровьем. Но детеныш вполне бодр и с виду не болен.

Партеногенезом размножаются такие животные, как морские звезды, глубоководные черви и насекомые. У позвоночных откладывание яиц без спаривания встречается гораздо реже. Такие случаи были зафиксированы у зебровых акул, рыб-пил и нескольких рептилий, пишет The Guardian.

В прошлом году в океанариуме во Владивостоке обнаружили, что самка ската по кличке Шарлотта, восемь лет не контактировавшая с самцами, оказалась беременна. Она произвела на свет трех детенышей. Летом в террариуме у бразильского радужного удава Роналду, живущего в британской школе, нашли 14 детенышей. Змея оказалась самкой, которая размножилась партеногенезом.