Девушка нашла под половицей альбом «для вызова демонов»

Жительница Великобритании нашла под непрочной половицей в своем доме «жуткий фотоальбом». На ее пост в социальной сети обратило внимание издание New York Post (NYPost).

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Амелия рассказала, что живет в старом доме возрастом 250 лет. Однажды она заметила, что одна из половиц расшаталась, и решила узнать, что находится под ней. Под полом Амелию ждали сразу несколько находок. Первым она вытащила оттуда пенни времен короля Эдуарда VII, отчеканенный в 1904 году. Как отмечает New York Post, эта монета массово выпускалась с 1901 по 1910 год и не представляет большой коллекционной ценности.

Однако следующей находкой Амелии стало то, что она изначально приняла за книгу. При ближайшем рассмотрении пыльный том оказался старинным фотоальбомом с богато украшенной обложкой и золотистыми страницами. На первых страницах альбома Амелия увидела старые семейные фотографии, однако, чем дальше она листала, «тем страшнее становилось».

« Я з а м е т и л а ч т о - т о п о х о ж е е н а ф о т о г р а ф и ю м о е г о д о м а . О с т а л ь н а я ч а с т ь а л ь б о м а з а п о л н е н а с н и м к а м и п у с т ы х к о м н а т , и э т о о ч е н ь т р е в о ж н о » , — с к а з а л а д е в у ш к а .

Кому принадлежал альбом, пока неизвестно, однако подписчики Амелии посоветовали положить его на место. Некоторые назвали альбом смесью «Некрономикона» из фильма «Зловещие мертвецы» и гримуара «для вызова демонов».

В сентябре 2024 года сообщалось, что в США руководитель реконструкции знаменитого небоскреба в Сан-Франциско, случайно нашел под ним капсулу времени. Находка была сделана в подвале небоскреба «Трансамерика».