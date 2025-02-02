Сатанисты провели обряды с гробом Дракулы в лесах Подмосковья

В последнее время пользователи в Сети активно обсуждают необычное событие, произошедшее в лесах под Серпуховом. На обочине дороги был найден настоящий гроб. Эта находка вызвала множество догадок среди местных жителей.

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Некоторые из них предположили, что это может быть связано с сатанинскими ритуалами или другими оккультными практиками, а сам гроб, по их мнению, принадлежит известному вампиру графу Дракуле, главному персонажу готического романа Брэма Стокера, образ которого строится вокруг государя Валахии Влада III Цепеша.

Один из местных жителей, Николай, высказал свои мысли в интервью REGIONS, предположив, что гроб появился прошлой ночью, и, вероятно, сатанисты отмечали что-то или проводили обряды с жертвоприношением. Несмотря на некоторую тревогу, Николай, как и многие другие, отнесся к ситуации с долей юмора.

В п о с л е д н е е в р е м я м н о г о в с я к о й н е ч е с т и п о я в и л о с ь . П о р а г о т о в и т ь о с и н о в ы е к о л ь я и с е р е б р я н ы е п у л и , — п р и в о д я т е г о с л о в а в м а т е р и а л е .

На данный момент официальных заявлений по поводу появления гроба не поступало. Полиция с местными властями пока не комментировали ситуацию.

Тем временем в Государственной думе начали готовить законопроект о запрете сатанизма в России. Его могут представить в период с 5 по 9 февраля.