Парень рассказал о туалетном инциденте и напугал пользователей Сети

Пользователь Reddit с ником West-Somewhere3669 рассказал на портале об одном туалетном инциденте, который произошел с ним. Комментаторы признались, что публикация парня вселила в них новый страх.

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Автор прикрепил к посту фотографию унитаза, под ободком которого сидел паук с длинными тонкими лапами.

« Я с е л и ч е р е з 1 0 с е к у н д п о ч у в с т в о в а л л е г к о е щ е к о т а н и е . В с т а л и у в и д е л э т о » , — п о д п и с а л о н с н и м о к .

« Д у м а ю , п а у к с е й ч а с ч у в с т в у е т с е б я н е л о в к о » , « Н о в ы й с т р а х р а з б л о к и р о в а н » , « З н а е ш ь , м о я ж и з н ь б ы л а б ы н а м н о г о л у ч ш е , е с л и т ы э т о н е о п у б л и к о в а л » , « Н у , э т о х о т я б ы н е к р ы с а и н е з м е я » , « П р и д е т с я т е п е р ь с ж е ч ь т у а л е т » , — п о и р о н и з и р о в а л и к о м м е н т а т о р ы .

Некоторые из них признались, что всегда смотрят на унитаз или смывают, прежде чем сесть на него.

Ранее парень показал на Reddit находку, которую он сделал у себя дома. Комментаторы посоветовали рассказчику сообщить об увиденном хозяину дома, чтобы избежать опасных для здоровья последствий.