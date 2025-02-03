Парень рассказал об одном туалетном инциденте и поселил в пользователях сети новый страх

Пользователь Reddit с ником West-Somewhere3669 рассказал на портале об одном туалетном инциденте, который произошел с ним. Комментаторы признались, что публикация парня вселила в них новый страх.

Парень рассказал о туалетном инциденте и напугал пользователей Сети
© Lenta.ru

Автор прикрепил к посту фотографию унитаза, под ободком которого сидел паук с длинными тонкими лапами.

«Я сел и через 10 секунд почувствовал легкое щекотание. Встал и увидел это», подписал он снимок.

«Думаю, паук сейчас чувствует себя неловко», «Новый страх разблокирован», «Знаешь, моя жизнь была бы намного лучше, если ты это не опубликовал», «Ну, это хотя бы не крыса и не змея», «Придется теперь сжечь туалет», поиронизировали комментаторы.

Некоторые из них признались, что всегда смотрят на унитаз или смывают, прежде чем сесть на него.

Ранее парень показал на Reddit находку, которую он сделал у себя дома. Комментаторы посоветовали рассказчику сообщить об увиденном хозяину дома, чтобы избежать опасных для здоровья последствий.

Безумный мир