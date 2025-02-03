Пенсионер обворовал 63 дома, чтобы угостить незнакомцев суши

В Японии арестовали пенсионера из префектуры Фукуока, который обворовал десятки домов и угостил десятки незнакомцев суши в дорогих ресторанах. Об этом пишет Japan Times.

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71-летний Казунори Инагаки был известен многим рестораторам и жителям города Китакюсю и его окрестностей своей щедростью. Пожилой мужчина часто появлялся в заведениях и объявлял, что платит за всех посетителей в зале. Порой он оплачивал случайным знакомым очень дорогие суши, которые стоили по 300 тысяч йен (191 тысяча рублей).

Когда Инагаки спрашивали, откуда у него столько денег, он говорил, что у него своя ферма, где он выращивает клубнику и продает ее за большие деньги. Однако в конце 2024 года японца арестовали. Полиция выяснила, что он никогда не работал на ферме, а занимался кражами со взломом. Следователи считают, что только с сентября 2023 года по октябрь 2024 он обокрал 63 дома в провинциях Фукуока, Оита и Кумамото на общую сумму 9,3 миллиона иен (около шести миллионов рублей).

Также выяснилось, что преступная деятельность Инагаки действительно имела некоторое отношение к фермерству — он орудовал в сельскохозяйственных общинах днем, когда хозяева были в поле или уезжали по делам. Кроме того, его жертвами стали две пенсионерки 76 лет и 91 года.

Сначала Инагаки отрицал вину и говорил, что «не помнит, чтобы делал что-то подобное», однако в итоге сознался. Он утверждал, что стал совершать преступления, потому что ему не хватало пенсии, «чтобы выжить». Однако когда Инагаки напомнили о посещении дорогих ресторанов и оплате счетов незнакомцев, он заявил:

« Я п л а т и л з а н и х , п о т о м у ч т о х о т е л в ы г л я д е т ь к р у т о » .

Ранее в Японии арестовали пожилого владельца суши-ресторана, который обокрал рыбную лавку своего знакомого. Пожилой взломщик украл шесть кусков карасуми.