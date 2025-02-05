Жених сплясал под песню «Что скрывается под блузкой» и сорвал свадьбу

В индийском городе Нью-Дели свадьба сорвалась после того, как жених сплясал под песню «Что скрывается под блузкой» из болливудского фильма «Злодей». Об этом сообщает издание The Indian Express.

Жених сплясал под скандальную песню из кинофильма и сорвал свадьбу
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Инцидент произошел, когда свадебная процессия с женихом прибыла на место торжества. Его друзья включили песню из фильма и стали уговаривать его станцевать. Тот не мог им отказать и принялся плясать под восторженные крики гостей.

Это возмутило отца невесты. Он велел остановить церемонию, объявил, что своим танцем жених оскорбил ценности его семьи, после чего ушел. Невеста в слезах убежала за ним. Жених предпринял попытку исправить ситуацию, но отец невесты не стал его слушать. Свадьбу пришлось отменить.

Песня «Что скрывается под блузкой» звучит в фильме «Злодей», снятом в 1993 году. В этот момент главная героиня танцует в окружении группы женщин, которые задают ей вопрос: «Что скрывается под блузкой?» Она отвечает им: «Под блузкой — мое сердце, которое я отдам любимому». Из-за двусмысленного названия в 1990-е песня считалась скандальной.

Ранее сообщалось, что в индийском штате Уттар-Прадеш семь человек задержали за драку, которая произошла на свадьбе после поцелуя жениха и невесты. Родственники невесты заявили, что жених поцеловал ее насильно. Молодой человек утверждает, что договорился с возлюбленной о поцелуе заранее.

Безумный мир