Миллиардера обвинили в попытке скрыть инопланетян от человечества

Британский уфолог Марк Кристофер Ли утверждает, что инопланетяне уже найдены, но их скрывают от человечества. Об этом сообщает издание Daily Star.

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Одним из виновников того, что информацию об инопланетянах пытаются скрыть, Ли считает миллиардера Марка Цукерберга. Это связано с тем, что он финансирует один из проектов SETI — научной программы, занимающейся поиском внеземных цивилизаций.

Два года назад специалисты SETI записали подозрительный сигнал, который мог иметь искусственное происхождение. Позднее объявили, что сигнал был передачей околоземного спутника, запущенного с Земли.

Ли не верит этому объяснению. По его мнению, Цукерберг и SETI решили пока не объявлять о существовании внеземной цивилизации и пытаются перепроверить полученную информацию. Он утверждает, что якобы узнал об этом от документалиста Саймона Холланда, сотрудничавшего с НАСА.

Ранее сообщалось, что астрономы Вашингтонского университета, Института SETI, Йельского университета и Колледжа Смит предположили, что инопланетные цивилизации могут использовать вспышки сверхновых, чтобы привлечь к себе внимание. Это позволяет определить регионы космоса, перспективные с точки зрения поиска внеземных сигналов.