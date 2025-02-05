Сгенерированную нейросетью девушку засыпали приглашениями на День влюбленных

Мужчины засыпали сгенерированную с помощью искусственного интеллекта (ИИ) блогершу из Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) предложениями провести вместе День святого Валентина. Об этом сообщает портал Indy100.

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Айка Китти — популярный ИИ-инфлюенсер в Instagram. Этот персонаж, созданный с помощью нейросети, имеет более 100 тысяч подписчиков, а благодаря платформе Fanvue Айка ежемесячно зарабатывает свыше £5000 (около 611 тыс. руб.).

Создательница Айки рассказала, что ее «подопечная» получила более 500 предложений провести день всех влюбленных вместе, хотя Айки фактически не существует.

Также девушка рассказала, что сгенерированной нейросетью Айке поступали и другие необычные предложения, такие как полет в Дубай на частном самолете и приглашения на праздники.

В предстоящий День святого Валентина она ожидает значительного роста активности пользователей и планирует работать до 18 часов, общаясь с поклонниками и оказывая им поддержку.

Эксперты утверждают, что тенденция к развитию парасоциальных отношений и поиску общения в интернете будет только усиливаться по мере развития искусственного интеллекта. Представитель Fanvue отметил, что AI-инфлюенсеры, как и люди, способны создавать большие базы поклонников, делясь своими «цифровыми приключениями».