Ребенок перевернул автомобиль зажженной петардой

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В китайской провинции Сычуань петарда, брошенная ребенком, вызвала мощный взрыв. Об этом сообщает сайт AsiaOne.

Взорвался метан, скопившийся в септике, куда мальчик швырнул зажженную петарду. Из люка вырвались языки пламени, а взрывная волна подбросила припаркованные автомобили в воздух. Две стоявшие рядом машины столкнулись, а третья перевернулась вверх колесами.

В результате взрыва никто не пострадал. Мальчик успел убежать, однако спустя час его нашла полиция. Начато расследование.

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