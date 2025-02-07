Черный маг попытался отправить почтой мумии младенцев

В провинции Сакэу, Таиланд, полицейские поймали владельца эзотерического магазина, который попытался отправить клиентам мумии младенцев. Об этом сообщает The Thaiger.

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Останки младенцев нашли сотрудники частной логистической компании. Они наткнулись на почерневшие маленькие мумии, когда осуществляли плановую проверку посылок, и тут же позвонили в полицию. Прибывшие полицейские идентифицировали отправителя жуткой посылки как 47-летнего Чая. Тот заявил, что делал все по приказаниям 39-летнего мужчины по имени Пол.

Пол называет себя черным магом и держит магазин со странными товарами. Он признался, что купил мумии в другой тайской провинции Самутпракан за 10 тысяч батов (29 тысяч рублей). По его словам, в декабре 2024 года в его магазин приходили китайские туристы. Они заинтересовались детскими останками и вернулись к Полу в январе, предложив купить их за 30 тысяч батов (87 тысяч рублей). Им он и собирался отправить посылки, пока не попался.

После допроса Пола полицейские начали изучать происхождение мумий. Они пытаются понять, как останки младенцев оказались у изначального продавца.

Ранее сообщалось, что ученые нашли на побережье Эквадора останки беременной женщины, которую принесли в жертву больше тысячи лет назад. Женщину похоронили с многочисленными украшениями из бусин, а в ее грудной клетке осталось сожженное подношение богам.