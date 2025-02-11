Почему женщина-вампир не спит в гробу

Американка рассказала, что является «настоящим вампиром», пишет Daily Mail.

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Женщина по имени Хелли из Огайо рассказала, что, хотя она и является реальной вампиршей, не пьет кровь, а питается, «извлекая» энергию из своих близких людей. Американка также проходит через ритуалы «заботы о себе», техники медитации и заклинания, которые она регулярно практикует.

Хелли настаивает на том, что существует множество заблуждений, распространённых среди людей, например, что вампиры пьют кровь, что чеснок отталкивает их и что они не могут рассмотреть свои отражения в зеркалах.

« В а м п и р ы м о г у т б ы т ь к е м у г о д н о — о н и м о г у т б ы т ь о п е к у н а м и , о н и м о г у т б ы т ь б а р и с т а м и , о н и м о г у т б ы т ь а д в о к а т а м и » , — у в е р я е т а м е р и к а н к а .

Женщина также заверила, что не спит в гробу и не ослабевает от направленного на неё распятия. Тем не менее есть много черт, связанных с вампирами, которые, по мнению Хелли, являются неотъемлемой частью её существа, такие как избегание солнечного света, ношение клыков и наложение проклятий на людей, которые причинили ей вред.

Несмотря на то, что вампирша с гордостью делится большей частью своей жизни в социальных сетях, она и её партнёр были вынуждены покинуть свой родной город из-за растущего числа консервативных жителей, выступающих против её нетрадиционного существования.