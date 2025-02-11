Как включенная камера может испортить секс и карьеру

Врач в Дагестане забыл выключить камеру после конференции и занялся сексом с коллегой
Главврач Чародинской Центральной районной больницы забыл выключить камеру после совещания в режиме видеоконференции и занялся сексом со своей коллегой.
— После того как видео попало в Сеть, 67-летний заслуженный врач Дагестана ушел на больничный, — говорится в сообщении Telegram-канала Baza.
25-летней учительнице Отем Рингер из американского штата Индиана, которая занялась сексом со школьником у себя дома, предъявили обвинения. Во время допроса 16-летний школьник отрицал, что между ним и педагогом была какая-либо интимная близость, но позднее признался, что однажды ночью он сбежал из дома к преподавательнице. Также следователи обнаружили в телефоне девушки ее обнаженные фото и переписку с 16-летним учеником, в которой они обсуждали секс.
33-летнюю жительницу подмосковных Люберец якобы отправили под стражу за секс с ухажером из-за того, что это, по неподтвержденным данным, увидел ребенок. По словам источника, знакомого с ситуацией, мать заставляла несовершеннолетнего наблюдать за происходящим.