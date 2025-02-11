Как включенная камера может испортить секс и карьеру

Главврач Чародинской Центральной районной больницы забыл выключить камеру после совещания в режиме видеоконференции и занялся сексом со своей коллегой.

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— П о с л е т о г о к а к в и д е о п о п а л о в С е т ь , 6 7 - л е т н и й з а с л у ж е н н ы й в р а ч Д а г е с т а н а у ш е л н а б о л ь н и ч н ы й , — г о в о р и т с я в с о о б щ е н и и Telegram-канала Baza.

25-летней учительнице Отем Рингер из американского штата Индиана, которая занялась сексом со школьником у себя дома, предъявили обвинения. Во время допроса 16-летний школьник отрицал, что между ним и педагогом была какая-либо интимная близость, но позднее признался, что однажды ночью он сбежал из дома к преподавательнице. Также следователи обнаружили в телефоне девушки ее обнаженные фото и переписку с 16-летним учеником, в которой они обсуждали секс.

33-летнюю жительницу подмосковных Люберец якобы отправили под стражу за секс с ухажером из-за того, что это, по неподтвержденным данным, увидел ребенок. По словам источника, знакомого с ситуацией, мать заставляла несовершеннолетнего наблюдать за происходящим.