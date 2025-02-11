Мужчина стал собакой и открыл зоопарк для себе подобных

Житель Японии, который с детства мечтал стать собакой и потратил два миллиона йен (около одного миллиона рублей) на создание реалистичного костюма животного, открыл зоопарк. Об этом пишет Daily Mirror.

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Несколько лет назад мужчина, использующий псевдоним Токо, заказал для себя реалистичный костюм колли. Он заявил, что только в образе собаки чувствует себя по-настоящему счастливым.

26 января Токо торжественно открыл собственный зоопарк «Токотоко». Зоопарк будет доступен для посетителей несколько раз в месяц. Можно будет приобрести билет на один из двух сеансов — утренний или дневной. Во время сеанса посетители смогут нарядиться в реалистичный костюм аляскинского маламута. Однако за эту опцию придется доплатить 49 тысяч иен (31,5 тысячи рублей). Кроме того, бронировать костюм должно нужно за 30 дней до даты посещения.

Костюм аляскинского маламута оснащен специальным механизмом, при помощи которого можно открывать и закрывать пасть. Если во время использования он не работает, то предоставляется скидка в размере 10 процентов. При этом посетителей предупреждают, что людям с «негибкими мышцами» может быть трудно пользоваться костюмом.

Ранее Токо проиграл настоящим псам в ловкости на собачьей площадке. Он выложил в своих социальных сетях серию фотографий, на которых лежит рядом с упавшими перекладинами барьеров для прыжков в своем костюме.