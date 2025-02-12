Поклонник удивил доминатрикс превращением в фетиш любого ее желания

Британская БДСМ-госпожа Мелисса Тодд рассказала о клиенте, который получает удовольствие от уборки в ее доме в образе дворецкого. Об этом пишет Metro.

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По словам Тодд, странный клиент появился в ее жизни в 2023 году. Он написал ей и попросил разрешить убраться у нее дома. Тодд согласилась. Мужчина приехал из США, оделся в костюм дворецкого и объяснил, что хочет, чтобы с ним обращались, как со слугой.

Дворецкий проработал у Тодд все выходные: прислуживал ее мужу и их гостям, заботился об их коте, приносил ей кофе в постель и гладил белье. Все это время он питался только хлебом с маргарином и носил пояс верности.

Тодд призналась, что чувствовала себя неловко и в конце концов решила избить его палкой. По ее словам, клиентам это обычно нравится, однако дворецкий остался недоволен.

Чтобы развлечь мужчину, Тодд рассказала ему о других клиентах. Тот счел все их фетиши бессмысленными. Он был уверен, что его пристрастия куда логичнее, однако продолжал скрывать их от жены и друзей.

Позже «дворецкий» снова просился на работу к Тодд, но ее муж оказался против. К тому же ей и самой не нравилось, что у нее дома будет хозяйничать посторонний. Тогда она договорилась, что мужчина снимет для нее квартиру в Лондоне, куда он будет переезжать на время их встреч.

«Что бы я ни потребовала — коктейли, билеты в театр или сделать что-то по дому, — он превращает это в новый фетиш», — объяснила Тодд. Она призналась, что ей нравится ощущать себя его госпожой, не занимаясь с ним сексом.

Ранее доминатрикс Мелисса Тодд заявила, что в числе ее постоянных клиентов есть англиканский епископ преклонных лет, обожающий порку. По ее словам, однажды она порола его в готическом здании Вестминстерского аббатства.