В США собрали 300 тысяч долларов для убийцы главы UnitedHealthcare

В США предполагаемому убийце главы страховой компании UnitedHealthcare Брайана Томпсона передали 300 тысяч долларов (около 29 миллионов рублей), которые собрали для него фанаты. Об этом пишет People.

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В ожидании суда Луиджи Манджоне принял крупную сумму от анонимных поклонников, входящих в «Юридический комитет 4 декабря». Организаторы сбора заявили, что все деньги пойдут на оплату юридических услуг для обвиняемого, чтобы «обеспечить ему максимальную защиту от этих оскорбительных обвинений». Адвокат Манджоне, Карен Фридман Агнифило, передала его благодарность участника комитета. Подсудимому пожертвовали деньги более 10 тысяч американцев.

Манджоне прославился на всю страну после того, как был задержан по обвинению в нападении на главу страховой компании UnitedHealthcare Брайана Томпсона. 4 декабря мужчина в маске три раза выстрелил в Томпсона на выходе из дорогого отеля на Манхэттене в Нью-Йорке. Многие американцы считают, что из-за Томпсона и UnitedHealthcare тысячи людей лишились жизненно необходимого лечения, поэтому горячо поддержали расправу.

24 декабря сообщилось, что Манджоне явился на первое заседание суда с широкой улыбкой на лице и постоянно ухмылялся и хихикал. Он отказался признать свою вину.