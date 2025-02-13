Порномодель подсчитала все оргазмы во время секс-марафона

Порномодель Бонни Блю рассказала, сколько раз она испытала оргазм во время 12-часового секс-марафона. Об этом сообщает издание The U.S. Sun.

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Бонни Блю утверждает, что ей удалось заняться сексом с 1057 мужчинами за 12 часов и таким образом поставить мировой рекорд. Каждому из них порномодель уделяла не более 41 секунды. «Это был просто какой-то конвейер», — рассказывала она позднее.

Порномодель подсчитала, что за 12 часов лишь четыре раза достигла оргазма.

« Э т о п о т о м у ч т о в р е м я , к о т о р о е я м о г л а у д е л и т ь к а ж д о м у м у ж ч и н е , б ы л о д о в о л ь н о н е б о л ь ш и м , — о б ъ я с н и л а о н а . — А л и ч н о м н е д л я т о г о , ч т о б ы д о с т и ч ь о р г а з м а , т р е б у е т с я г о р а з д о б о л ь ш е 4 0 с е к у н д » .

Ранее сообщалось, что тиктокер Саманта Картрайт уличила Бонни Блю во лжи. По мнению Картрайт, цифры, которые называет порномодель, неправдоподобны.