Эскортница рассказала о клиенте, который без секса изменил ее мировоззрение

Британская эскортница рассказала о требованиях клиента, не касающихся секса и показавшихся ей самыми странными. Своим опытом она поделилась с изданием Metro.

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По словам женщины, клиент совершил семичасовой перелет, чтобы увидеться с ней. Он заявил, что хочет быть слугой секс-работницы: стоять в ее присутствии, носить пояс верности, называть ее «мадам», быть называемым по фамилии, прислуживать ей и ее гостям, питаться только с разрешения «хозяйки». Женщина поставила ему условие: прислуживать ей все выходные с семи утра, когда ей нужно подать кофе в постель, до 23 часов вечера, когда надо будет проверить запертые двери и выключить свет.

В первую встречу «дворецкий» мыл ванную комнату эскортницы десять часов, гладил ее белье и слушал, как «хозяйка» два часа занимается сексом с мужем.

« П е р е ж и в а я , ч т о е м у м о ж е т н а с к у ч и т ь у б о р к а , я р а с с к а з а л а е м у о ф е т и ш а х д р у г и х к л и е н т о в : и г р а в м а т ь и д и т я , з о л о т о й д о ж д ь , в о з д у ш н ы е ш а р ы . . . О н в е ж л и в о о т в е т и л , ч т о н е п о н и м а е т ч у ж и е с е к с - п р и с т р а с т и я » , — в с п о м и н а е т о н а .

К финалу первых выходных женщина чувствовала себя неловко, не был доволен присутствием постороннего в доме и муж, а вот 50-летний женатый клиент сиял от счастья. Тогда секс-работница придумала устраивающий всех вариант.

« Н и к т о н е з н а е т о н е м в с е й п р а в д ы , к р о м е т е р а п е в т а и м е н я . И т а к , в м е с т е м ы р а з р а б о т а л и п л а н Б . Т е п е р ь д в о р е ц к и й с н и м а е т к в а р т и р у в Л о н д о н е , м н е — с б о л ь ш о й д в у с п а л ь н о й к р о в а т ь ю , е м у — с т е с н о й о д н о с п а л ь н о й . П о к у п а е т б и л е т ы в т е а т р д л я м е н я и м о и х д р у з е й , н а л у ч ш и е м е с т а и л у ч ш и е п р е д с т а в л е н и я ! П р и с о е д и н я е т с я к н а м , н о с и д и т в р я д у п о з а д и » , — р а с с к а з а л а о н а .

По словам женщины, с этим клиентом у нее никогда не было секса, но он изменил ее мировоззрение.

« Я в ж и в а ю с ь в с в о ю р о л ь . Я ч у в с т в у ю с е б я ж е н щ и н о й с п р и с л у г о й . Я з а к а з ы в а ю н а п и т к и , н е з а д а в а я с ь в о п р о с о м , з а х о ч е т л и и х о н . М а ш и н а л ь н о о т д а ю е м у п а л ь т о и с у м к и с п о к у п к а м и и в х о ж у в д в е р ь , к о т о р у ю о н п р и д е р ж и в а е т . И м н е в с е н р а в и т с я » , — з а к л ю ч и л а о н а .

Ранее сексолог Трейси Кокс назвала мифом утверждение, что проституток посещают только непривлекательные и неудачливые мужчины. По ее словам, большинство готовы платить за секс, чтобы воплотить свои сокровенные сексуальные фантазии.