В океанариуме заболевшую русалку заменил пузатый водяной

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В Китае сотрудники аквариума в провинции Хэнань пустили выступать перед посетителями пузатого водяного из-за того, что исполнявшая роль русалки девушка заболела. Об этом пишет What's the Jam.

Забавное происшествие случилось в океанариуме Zhonghe Dolphin Bay Ocean Park города Лоян. Посетители засняли на видео, как в аквариуме вместо русалки плавает упитанный мужчина, надевший на себя русалочий хвост.

Вскоре выяснилось, что подменить заболевшую актрису уговорили одного из дрессировщиков морских животных. Мужчина нырнул в воду и исполнил несколько движений из репертуара русалки. Перед выступлением он боялся, что посетители «не оценят его движений», а также переживал, что своим появлением в воде доведет детей до слез.

Однако посетители очень тепло приняли выступление мужчины и бросились снимать его на камеры мобильных телефонов.

« Я н е о ж и д а л , ч т о р е а к ц и я б у д е т т а к о й х о р о ш е й . М н о г и е р о д и т е л и и д е т и н а ш л и э т о о ч е н ь з а б а в н ы м » , — с к а з а л д р е с с и р о в щ и к .

Ранее сообщалось, что в китайской провинции Юньнань огромный осетр напал на туристку из России. Она исполняет в океанариуме роль русалки.