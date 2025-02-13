Объявлены требования к заказчицам услуг «кота-эскортника»

В Самаре появился "кот-эскортник", но он очень требователен к своим клиентам.

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Жители Самары выложили объявление на популярный сайт, где предлагают горожанам секс-услуги своего кота. Хозяева заявляют, что их питомец – мечта всех самарских кошек, он "обходительный и галантный" и "отлично знает свое дело".

У "кота-проститута", пишут его владельцы, благородная родословная, проставлены все прививки, к тому же у него очень красивый окрас. Животное, обещают хозяева, тепло встретит даже самую прихотливую даму.

Однако и к заказчицам есть требования: у них должны быть сделаны все прививки, "маникюр", а с собой нужно взять чемодан с необходимыми для пребывания в гостях вещами. Информацией делится портал 63.ru.