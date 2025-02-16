Зачем японские пенсионеры стали массово совершать преступления

В Японии пожилые люди стали стремиться в тюрьмы из-за постоянного одиночества. Некоторые даже готовы платить за то, чтобы оставаться за решеткой. Корреспонденты CNN посетили женскую тюрьму Тотиги, расположенную к северу от Токио, и узнали, что каждая пятая заключенная там — пенсионерка. По словам сотрудников тюрьмы, место содержания преступников в их случае с каждым годом все больше напоминает дом престарелых. «Лента.ру» попыталась найти ответ на вопрос, что заставляет пожилых японцев отказываться от свободы и по собственной воле доживать последние годы в тюремной камере.

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Что происходит в тюрьме Тотиги

Тотиги — самая крупная женская тюрьма в стране. Однако если забыть о колючей проволоке снаружи, то может показаться, что посетитель попал в дом престарелых. Очень многие из живущих здесь женщин очень немолоды, некоторые с трудом ходят и едят. В коридорах можно встретить заключенных с ходунками и на инвалидных креслах. И это удивительно наглядная иллюстрация демографической ситуации в стране — население Японии стремительно стареет, и это влияет на все социальные институты.

Число заключенных старше 65 лет за последние 20 лет увеличилось в четыре раза. Самая частая причина попадания в Тотиги — мелкие кражи. Больше 80 процентов заключенных получают тюремные приговоры после воровства в магазинах, в том числе в продуктовых. Достигая определенного возраста, одинокие японки сталкиваются с одиночеством и бедностью, которые сопровождает физическая немощь. Не зная, к кому обратиться за помощью, они начинают преступать закон. При этом многие, попадая в тюрьму, обнаруживают, что за решеткой жизнь проще и приятнее.

« В т ю р ь м е е с т ь з а к л ю ч е н н ы е , к о т о р ы е г о т о в ы п л а т и т ь 2 0 и л и 3 0 т ы с я ч и е н ( 1 3 - 1 9 т ы с я ч р у б л е й ) , ч т о б ы ж и т ь з д е с ь в е ч н о » , — Т а к а е с и С и р а н а г а , н а д з и р а т е л ь н и ц а т ю р ь м ы .

Конечно, в тюрьме женщины должны работать, но при этом они защищены: у них есть крыша над головой, их кормят и предоставляют медицинскую помощь, которую на свободе не все могут себя позволить. Кроме того, некоторые заключенные настолько стары и беспомощны, что просто не в состоянии выполнять какую-либо работу. Стоит отметить и тот факт, что в тюрьме пожилые женщины не одни, у них есть компания — они могут общаться с надзирателями, медсестрами и другими заключенными.

История 81-летней заключенной из Тотиги

Акийо в тюрьме уже во второй раз. Оба срока — за кражи: женщина воровала продукты из магазина. В первый раз она попалась, когда ей было чуть больше 60 лет. По словам женщины, она снова нарушила закон из-за крошечной пенсии, которую к тому же выплачивали лишь раз в два месяца. Когда до следующей выплаты осталось меньше шести тысяч йен (около четырех тысяч рублей) и две недели, Акийо, как она рассказывает, приняла неверное решение и совершила кражу в магазине, полагая, что это не станет проблемой. Однако старушка попалась, а предыдущая судимость сыграла не в ее пользу.

« Е с л и б ы я б ы л а ф и н а н с о в о с т а б и л ь н а и в е л а к о м ф о р т н ы й о б р а з ж и з н и , я б ы т о ч н о т а к н е п о с т у п и л а » , — А к и й о , п о ж и л а я з а к л ю ч е н н а я т ю р ь м ы Т о т и г и .

У Акийо нет близких, которые могли бы о ней позаботиться. По ее словам, 43-летний сын, который жил с ней до того как она попала в тюрьму, часто говорил ей:

« Я б ы х о т е л , ч т о б ы т е б я п р о с т о н е с т а л о » .

В какой-то момент перед вторым заключением Акийо почувствовала, что ей уже все равно, что с ней произойдет, что у нее нет смысла жить. Однако жизнь в Тотиге подарила ей желанную стабильность и «очень хороших людей вокруг».

В октябре 2024 года женщина должна была выйти на свободу. В интервью она призналась, что перспектива пугает ее, потому что адаптироваться к обычной жизни будет непросто. Акийо сказала, что ей стыдно и страшно встречаться с сыном. Она планировала извиниться и попросить у него прощения, но боялась его реакции.

« Б ы т ь о д и н о к о й о ч е н ь т я ж е л о , и м н е с т ы д н о , ч т о я о к а з а л а с ь в т а к о й с и т у а ц и и . Я д е й с т в и т е л ь н о ч у в с т в у ю , ч т о , е с л и б ы у м е н я б ы л а б о л е е с и л ь н а я в о л я , я м о г л а б ы в е с т и д р у г у ю ж и з н ь , н о я с л и ш к о м с т а р а , ч т о б ы ч т о - т о с э т и м д е л а т ь с е й ч а с » , — п р и з н а л а с ь о н а ж у р н а л и с т а м .

Что происходит в Тотиге с надзирателями и молодыми заключенными

Тотиге внешне слабо напоминает тюрьму. Некоторые холлы и помещения выкрашены в розовый цвет. На входе есть всего один охраняемый контрольно-пропускной пункт. Но и он, и колючая проволока на стенах кажутся профанацией: едва ли кто-то из заключенных захочет и сможет сбежать.

Надзиратель Такаеси Сиранага рассказал журналистам, что большинство людей желают попасть в тюрьму, чтобы выжить.

« Е с т ь л ю д и , к о т о р ы е с т р е м я т с я с ю д а , п о т о м у ч т о и м х о л о д н о и л и п о т о м у ч т о о н и г о л о д а ю т . О н и п о л у ч а ю т б е с п л а т н у ю м е д и ц и н с к у ю п о м о щ ь , п о к а н а х о д я т с я в т ю р ь м е , н о п о с л е о с в о б о ж д е н и я и м п р и д е т с я п л а т и т ь з а н е е с а м и м , п о э т о м у н е к о т о р ы е л ю д и х о т я т п р о ж и т ь з д е с ь к а к м о ж н о д о л ь ш е . Т е п е р ь м ы д о л ж н ы м е н я т ь и м п о д г у з н и к и , п о м о г а т ь к у п а т ь с я , е с т ь . С е й ч а с э т о б о л ь ш е п о х о ж е н а д о м п р е с т а р е л ы х , ч е м н а т ю р ь м у , п о л н у ю о с у ж д е н н ы х п р е с т у п н и к о в » , — о б ъ я с н и л о н .

По словам надзирательницы Сатоми Кезуки, ей приходится иметь дело с заключенными, которые страдают недержанием.

« О н и с т е с н я ю т с я и п р я ч у т н и ж н е е б е л ь е , — р а с с к а з ы в а е т о н а . — Я г о в о р ю и м : н е с и т е с ю д а , я п о с т и р а ю » .

Терпения хватает не всем, поэтому в женских тюрьмах сильная текучка: многие увольняются, не проработав и трех лет.

В сиделок здесь превращаются не только надзиратели. Сотрудница тюрьмы Мегуми не скрывает, что персонал активно просит арестанток, имеющих квалификацию медсестер, оказывать помощь пожилым заключенным.

Йоко, 51-летняя заключенная, стала сиделкой во время отбывания наказания. Она получила квалификацию и теперь, когда персонала, ухаживающего за пожилыми людьми, не хватает, она помогает пенсионеркам мыться, одеваться и передвигаться. За последние 25 лет Йоко пять раз оказывалась в тюрьме по обвинению в торговле наркотиками. По ее словам, каждый раз, когда она возвращается, возраст заключенных растет.

« Н е к о т о р ы е л ю д и б о я т с я , ч т о у н и х к о н ч а т с я д е н ь г и . О н и н а м е р е н н о с о в е р ш а ю т п р е с т у п л е н и я , ч т о б ы и х п о й м а л и и о н и м о г л и с н о в а п о п а с т ь в т ю р ь м у Й о к о » , — з а к л ю ч е н н а я т ю р ь м ы Т о т и г и .

Университетский профессор предложил пожилым людям умереть

В 2023 году в связи с демографическим кризисом, нехваткой домов для престарелых и проблемами с выплатой пенсий японский экономист Юсукэ Нарита, преподающий в Йельском университете, призвал пожилых японцев совершить массовое самоубийство.

Нарита неоднократно делал подобные заявления. По его мнению, массовое самоубийство или принудительная эвтаназия — лучший выход из ситуации, которая сложилась в Японии из-за старения населения. Пожилых и неработающих людей становится все больше, а работающее население сокращается. Выплачивать государственные пенсии в этих обстоятельствах становится очень непросто. По данным Организации экономического сотрудничества и развития, 20 процентов людей в возрасте старше 65 лет в Японии живут в бедности по сравнению со средним показателем в 14,2 процента в других 38 странах-членах организации.

« М н е к а ж е т с я , е с т ь е д и н с т в е н н ы й в ы х о д , и о н о ч е в и д е н . В к о н е ч н о м и т о г е э т о м а с с о в ы й с у и ц и д и м а с с о в о е с э п п у к у д л я п о ж и л ы х , р а з в е н е т ? » , — Ю с у к е Н а р и т а , э к о н о м и с т .

В ответ на обвинения в жестокости 37-летний профессор заявил, что его слова вырвали из контекста. Он объяснил, что высказывания про самоубийства и сэппуку — это метафора, и ему лишь хотелось обратить внимание на необходимость смены элит в японском бизнесе и политике.

Демографический кризис в Японии

Япония стареет быстрее любой другой страны мира. По последним данным, в стране почти 30 процентов населения, чей возраст превышает 65 лет. Для сравнения, в России пожилых людей лишь 15,8 процента, то есть почти в два раза меньше. При этом в 1960 году доля пожилого населения в Японии и в России была одинаковой — около шести процентов.

Тюремный контингент старится еще быстрее. Всего за десять лет число стариков в японских тюрьмах выросло на семь процентов. К 2016 году за решеткой находились 9308 японцев старше 60 лет. Это 19 процентов заключенных — беспрецедентный уровень не только для Японии, но и для других стран.

Тюрьмы адаптируются к новым условиям

Каждое учреждение, столкнувшееся с подобными проблемами, выходит из положения по-своему. Тюрьма в городе Такамацу отвела престарелым заключенным первый этаж трехэтажного корпуса, который возвели в 2010 году. О том, чтобы из камеры было легко выехать на инвалидной коляске или выйти на костылях, позаботились еще на стадии строительства.

Мужская тюрьма в городе Токусима выделила пожилым заключенным целое здание. Там поселили тех, кто из-за преклонного возраста не может трудиться на тюремной фабрике, где шьют обувь и нижнее белье. Для них нашли более простую работу, которую можно делать прямо в камере. За стариками присматривают профессиональные сиделки. Они заранее измельчают лапшу и другую еду для тех, кто потерял зубы и не способен пережевывать пищу сам.

Токусима — единственное крупное исправительное учреждение в Японии с отдельным корпусом, где живут и работают пожилые заключенные. Другие тюрьмы пока обходятся без этого, но необходимость держать за решеткой столько стариков бьет по карману всем. За десять лет эта статья расходов увеличилась на 80 процентов.