Работающая в ритуальном агентстве девушка рассказала о свиданиях в морге

Сюзанна Нахшкарян, работающая в ритуальном агентстве в Санкт-Петербурге, объяснила, почему людям ее профессии сложно найти любовь. Об этом она побеседовала с изданием Life.ru.

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По словам россиянки, сотрудники ритуальных служб не отличаются от других людей в вопросах романтических отношений. Однако им очень мешает найти пару сложный график. Нахшкарян рассказала, что часто ей приходится работать в выходные и праздники. Ее график постоянно скачет, и не все мужчины готовы с этим мириться.

В интервью сотрудница похоронного агентства пошутила, что последние годы ходит на свидания только в морги на выставки ритуальных компаний. Как отмечает Нахшкарян, она не обделена мужским вниманием.

« Н о , с к о р е е в с е г о , я н и к о г д а н е в ы й д у з а м у ж з а ч е л о в е к а , з а н я т о г о в д р у г о м б и з н е с е , н е и з р и т у а л к и , — з а я в и л а о н а . — Э т о и з р а з р я д а ф а н т а с т и к и ! »

Ранее россиянка из Набережных Челнов рассказала об особенностях отношений с мужем-нигерийцем. Она обратила внимание на его взрывную эмоциональность, к которой у нее никак получается привыкнуть.