Бык сбросил с себя наездника и проткнул его шею рогом

В штате Флорида, США, бык проткнул шею 24-летнего участника родео и перерезал рогом его сонную артерию. Об этом пишет Daily Mail.

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Наездник Закари Негеле 11 часов добирался из родной Луизианы на родео. Он уже более девяти лет оседлывает быков, и в тот день совершенно не волновался. К тому же молодой человек выбрал уже знакомое ему животное. Однако этому быку все равно удалось сбросить наездника на землю и проткнуть рогом его шею. По словам Негеле, увидев кровь, он подумал, что бык раздробил ему челюсть. Однако кровь хлестала подозрительно сильно. Оказалось, что рог быка зашел в шею на 7,6 сантиметра и повредил сонную артерию.

Негеле везли в больницу около 20 минут. Он потерял так много крови, что с трудом дышал, в его глазах темнело. Молодой человек оставался в сознании только благодаря голосам врачей. Негеле вспоминает, что слышал происходящее в больнице. Ему провели операцию по восстановлению нервов и сонной артерии.

« Д о к т о р с к а з а л м н е , ч т о я н е д о л ж е н б ы л о с т а т ь с я в ж и в ы х и ч т о м н е к р у п н о п о в е з л о » , — в с п о м и н а е т Н е г е л е .

Он уже вернулся домой и снова научился самостоятельно ходить и есть мягкую пищу.

« Т о , ч т о с л у ч и л о с ь , н е з а с т а в и т м е н я о т к а з а т ь с я о т р о д е о , е з д а н а б ы к а х — м о й о с н о в н о й и с т о ч н и к д о х о д а » , — о б ъ я с н и л н а е з д н и к . О н п л а н и р у е т в е р н у т ь с я к с п о р т у в т е ч е н и е с л е д у ю щ и х м е с я ц е в .

Ранее сообщалось, что в США бык затоптал 17-летнего чемпиона по родео среди юниоров из штата Флорида. Животное сбросило юношу, напало на него и ударило копытами в грудь.