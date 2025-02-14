Врач спас упавшую с шестого этажа кошку и попал под следствие

В Италии врач-рентгенолог вылечил кошку на рабочем месте и попал под следствие. Об этом сообщает Oddity Central.

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Инцидент случился 27 января в городе Аоста, область Валле-д’Аоста. Врач Джанлука Фанелли выпустил свою кошку Афину погулять. Животное любило забираться крышу здания. Однако на этот раз Афина оступилась, упала на мостовую с шестого этажа и получила тяжелые травмы.

Фанелли схватил питомицу и помчался в ветеринарную клинику. Там ему сказали, что повреждения Афины очень серьезные. В частности, у животного были сложные переломы задней части позвоночника и оторвано одно легкое. Тогда рентгенолог решил действовать самостоятельно. Он поехал с кошкой в больницу, где работал. Там Фанелли использовал человеческий аппарат КТ, чтобы сделать снимки Афине, а затем установил ей дренажную трубку в грудную клетку, чтобы откачать жидкость. В итоге ему удалось спасти Афину.

Врач отметил, что занимался реанимацией питомицы, когда в отделении не было пациентов. Однако когда история Афины попала в социальные сети, у Фанелли, помимо поклонников, появились и недоброжелатели. Их возмутило, что кошку оперировали в больнице, а не в ветеринарной клинике.

Кроме того, дирекция больницы начала проверку в отношении Фанелли. Его могут обвинить в растрате государственных средств и лишении пациентов базовых услуг клиники. Фанелли также не смог внятно ответить, зачем повез Афину в человеческую больницу, хотя в ветеринарной клинике ей поставили диагноз и были готовы помочь. Врач сказал, что поддался эмоциям, так как «нужно было предпринимать что-то немедленно».

Жена Фанелли вступилась за него перед обвинителями.

« М о й м у ж с п а с ж и з н ь — т о ч к а ! Д е л а й д о б р о н е з а д у м ы в а я с ь о п о с л е д с т в и я х . З а к о н ы л ю д е й и з а к о н ы В с е л е н н о й н е в с е г д а с о в п а д а ю т » , — з а я в и л а о н а .

Ранее сообщалось, что в Улан-Удэ железнодорожники нашли в вагоне с углем кошку в рюкзаке и спасли ее. Кошку в сумке учуяла служебная собака.