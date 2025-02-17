Сотрудники зоопарка нарисовали полосы на ослах и выдали их за зебр

В Китае сотрудники зоопарка города Цзыбо выдали ослов за зебр, чтобы привлечь побольше посетителей. Об этом сообщает Global Times.

© Lenta.ru

Представители зоопарка заявили, что недавно приютили зебр, и стали публиковать в интернете их видео. Однако внимательные пользователи быстро заметили, что животные на записях не похожи на зебр, а полосы на них не естественные, а нарисованные.

После разоблачения сотрудники зоопарка признались, что перекрасили ослов. При этом они отметили, что не пытались ввести посетителей в заблуждения, а только хотели привлечь их внимание.

« В л а д е л е ц с д е л а л э т о р а д и в е с е л ь я » , — о б ъ я с н и л о д и н и з с о т р у д н и к о в .

Он также отметил, что краска была нетоксична для ослов.

Кроме того, пользователи предположили, что зоопарк Цзыбо планировал повторить рекламную кампанию зоопарка, который выдавал собак за панд. Однако их план не привел к успеху.

Ранее сообщалось, что сотрудники зоопарка в китайской провинции Цзянсу раскрасили собак породы чау-чау и выдали их за тигров. Одни пользователи интернета обвинили работников в обмане, а другие — в издевательстве над животными.