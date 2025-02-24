Одинокого рыбака окружила стая голодных акул

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Житель австралийского города Брисбен решил отправиться на рыбалку, во время которой обнаружил стаю акул. Об этом случае рассказали на телеканале 9news.

Мужчина по имени Бен Джонс спокойно рыбачил у острова Мортон. Спустя некоторое время он заметил множество мелких рыб. Было видно, что мальки чувствуют некую угрозу от кого-то, поэтому они инстинктивно собрались в подобие сферы.

Однако Джонс продолжил стоять на месте, хотя и знал о том, что возможно недалеко проплывает хищник. В этот момент его и окружили голодные акулы.

Изголодавшие хищники начали пожирать мелкую рыбу. По словам австралийца, он боялся даже звуков, которые они издавали. Он рассказал, что в какой-то момент ему даже удалось разглядеть очертания белой акулы.

Джонс не пострадал. Он рыбачит уже 40 лет, но прежде ни разу попадал в подобную ситуацию, передали на телеканале.

Ранее похожий инцидент произошел в Новой Зеландии. Молодой рыбак на каяке, ловивший рыбу у мыса Рейнга, практически был атакован акулой размером с его лодку.