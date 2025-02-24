Одинокого рыбака окружила стая голодных акул

Австралиец наткнулся на рыбалке на стаю акул
Житель австралийского города Брисбен решил отправиться на рыбалку, во время которой обнаружил стаю акул. Об этом случае рассказали на телеканале 9news.
Мужчина по имени Бен Джонс спокойно рыбачил у острова Мортон. Спустя некоторое время он заметил множество мелких рыб. Было видно, что мальки чувствуют некую угрозу от кого-то, поэтому они инстинктивно собрались в подобие сферы.
Однако Джонс продолжил стоять на месте, хотя и знал о том, что возможно недалеко проплывает хищник. В этот момент его и окружили голодные акулы.
Изголодавшие хищники начали пожирать мелкую рыбу. По словам австралийца, он боялся даже звуков, которые они издавали. Он рассказал, что в какой-то момент ему даже удалось разглядеть очертания белой акулы.
Джонс не пострадал. Он рыбачит уже 40 лет, но прежде ни разу попадал в подобную ситуацию, передали на телеканале.
Ранее похожий инцидент произошел в Новой Зеландии. Молодой рыбак на каяке, ловивший рыбу у мыса Рейнга, практически был атакован акулой размером с его лодку.