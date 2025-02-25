Неизвестный науке звук слышен в самом странном месте Земли

В 1997 году специалисты, изучающие океан, зарегистрировали необычный звук, исходящий из глубин близ Точки Немо. Природа этого гула осталась загадкой.

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Ученые были озадачены, поскольку звук напоминал голоса китов или шум подводных лодок, но в этом районе не было обнаружено ни морских животных, ни присутствия человека. Попытки определить источник звука оказались безуспешными, а при воспроизведении записи в обычной скорости он звучал как настройка мощного инопланетного передатчика.

Версия о подводном вулканическом извержении была исключена. В результате, эксперты предположили, что звук мог быть эхом от огромного айсберга, отколовшегося от Антарктиды.

Этот звук получил название "The Bloop". Некоторые, игнорируя научные объяснения, связывают гул с мифическим существом Ктулху. Однако, как отмечает "КП", убедительных доказательств ни одна из представленных теорий не имеет.