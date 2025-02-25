Неизвестный науке звук слышен в самом странном месте Земли

Гул непонятного происхождения доносится из самого странного места на Земле
В 1997 году специалисты, изучающие океан, зарегистрировали необычный звук, исходящий из глубин близ Точки Немо. Природа этого гула осталась загадкой.
Ученые были озадачены, поскольку звук напоминал голоса китов или шум подводных лодок, но в этом районе не было обнаружено ни морских животных, ни присутствия человека. Попытки определить источник звука оказались безуспешными, а при воспроизведении записи в обычной скорости он звучал как настройка мощного инопланетного передатчика.
Версия о подводном вулканическом извержении была исключена. В результате, эксперты предположили, что звук мог быть эхом от огромного айсберга, отколовшегося от Антарктиды.
Этот звук получил название "The Bloop". Некоторые, игнорируя научные объяснения, связывают гул с мифическим существом Ктулху. Однако, как отмечает "КП", убедительных доказательств ни одна из представленных теорий не имеет.