«Движение для натуралов». Как Игорь Вихорьков стал героем интернета

В начале 2020-х годов в нижнем интернете появилась новая звезда — треш-блогер и певец Игорь Вихорьков. Он начинал путь к славе с пошлых и матерных песен, а затем стал все больше популяризовать свое альтер эго в качестве безбашенного фрика с доведенной до гротеска фиксацией на туалетной и сексуальной теме. Вопреки отталкивающему характеру такого контента Вихорьков нашел в сети свою нишу и обзавелся десятками тысяч фанатов, которые называют его Светлоликим и не только смотрят его ролики, но и готовы ему платить. Почему они это делают — в материале «Ленты.ру».

© Lenta.ru

«Неиронично завидую людям, не шарящим за то, кто такой Игорь Вихорьков. Я шарю против своей воли», — пользователь X с ником Drey_grv.

«Движение для натуралов»

Пожалуй, главным образом Вихорьков прославился благодаря своей треш-композиции «Ты шлюха не моя», содержание которой полностью соответствует названию — блогер в максимально неприличном тоне повествует об измене любимой женщины. Это самая известная, но вовсе не самая пошлая и грубая песня в его репертуаре — в других треках он поет о девушках с мужскими половыми органами, сексе с тещей и фекалиях. При этом, вопреки ожиданию, такие композиции не просто не являются исключительно достоянием нижнего интернета, но и размещены на крупных площадках, включая «Яндекс.Музыку» и Apple Music.

«Свет от лика Светлоликого по всей земле разлит, А у тебя, пацан, кишка, как кабель силовой висит», — Игорь Вихорьков, строки из песни «Красный шлямбр».

А в своих роликах Вихорьков то безумно хохочет или жутко улыбается, то устраивает мини-перформансы с гофрой для унитаза (ее треш-блогер ласково называет гофрошкой). Держа трубу на манер гармони, он в своем коронном стиле исполняет куплеты на мотив популярных песен — чаще всего затрагивающие пошлые темы или естественные выделения человеческого тела.

Работа мочеполовой системы и кишечника — вообще доминирующая линия в контенте Вихорькова, и туалетную тему он затрагивает не только в теории, но и на практике. В ряде роликов он испускает газы (или же имитирует это), а также, судя по всему, испражняется — хотя камера при этом направлена на его лицо, зритель слышит характерные для процесса звуки. Записанные на видео предполагаемые акты дефекации он нумерует по порядку, а испражнения называет «коричневыми змеями».

И хотя на первый взгляд бурная деятельность этого блогера может показаться просто набором хаотичных и отталкивающих треш-перформансов, Светлоликий, как себя называет Вихорьков и как к нему почтительно обращаются фанаты, придумал для своего альтер-эго целый мир. По его словам, он является основателем «Оп Оп Сприподнизовского движения» (ООСД) — его Вихорьков характеризует как «движение для натуралов», пропагандирующее, как бы нелогично это ни звучало в контексте его контента, традиционные ценности.

«Движение ООСД — оно для всех. Тут нет различения по социальному статусу, кто ты — бизнесмен или автослесарь, оно для всех. Без разницы, какой ты нации, на каком языке ты разговариваешь», — Игорь Вихорьков, треш-блогер.

Блогер даже выпустил паспорта ООСД, которые он продает в реальном мире за 10 тысяч рублей. В созданном им документе описан свод правил для участников движения — например, гордый носитель звания «оп-оп-сприподнизовец» не должен вступать в однополые связи и должен любить своих близких.

Но это лишь малая часть вселенной, созданной фантазией Вихорькова: блогер также выдумал себе главного антагониста, склоняющего людей к грехам; обозначил непростительные в его мире проступки и описал место, куда отправляются нарушители этих правил. Объединяет все эти атрибуты то, что все они так или иначе тоже связаны с темой испражнений и секса.

Путь Вихорькова к славе

О своей биографии треш-блогер мало распространяется, однако известно, что он из Казахстана. На странице Вихорькова во «ВКонтакте» указано, что он оканчивал школу в Караганде, а сейчас проживает в Алма-Ате. Еще он отмечал, что в прошлом пережил развод и у него есть дочь.

По видео и трансляциям Вихорькова можно сделать вывод, что в повседневной жизни он далек от своего фриковатого образа: например, он снимает контент во вполне аккуратной и чистой квартире, у него есть домашние животные, к которым он относится с добротой и заботой.

Помимо того, во время стримов Светлоликий нередко выходит из образа и общается со зрителями в более естественном ключе. Порой в ходе таких трансляций проливается свет на детали его биографии — например, как-то раз он признался, что когда-то давно был зависим от алкоголя и наркотиков.

«У меня было в жизни, я поддавал хорошенько. Потом вот эта тема, тяжелые наркотики, ворвалась в мою жизнь. Рано я повзрослел. Так меня это захлестнуло», — Игорь Вихорьков, треш-блогер.

Но сегодня, судя по всему, Вихорьков ведет здоровый образ жизни — например, он не раз публиковал видео, в которых отжимался, и нередко хвастался подтянутым телом. Общаясь с поклонниками, он также призывал их не злоупотреблять алкоголем, и рассказывал, как бросил курить.

Что именно подвигло Вихорькова удариться в треш-контент с сексуально-туалетным уклоном, неизвестно. До 2018 года в Instagram и Facebook (обе соцсети запрещены в России; принадлежат компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) он делился в основном фотографиями дочери, снимками с друзьями, новостями из мира политики и другими вполне обычными для рядового пользователя соцсетей постами. Периодически, впрочем, он публиковал свои стихотворения, а также выложил несколько скетчей с самим собой.

В 2018 году будущая звезда нижнего интернета стал публиковать видео, в которых он под популярные мотивы читал собственные стихи — зачастую эксцентричные, но еще не такие скандальные, какой позднее станет его деятельность. Примечательно, что в то время стихотворения Вихорькова нередко были посвящены критике Запада — например, он призывал «не верить в американского Иисуса» и обвинял западные страны в проведении оранжевых революций. Правда, такой контент не набирал много просмотров.

«Их символ демократии, мамона и война, Диктует им поступки отец их Сатана. Готовят смену власти на много лет вперед, Технологии Иуды уже пришли в народ», — Игорь Вихорьков, фрагмент стихотворения «Оранжевое сердце».

Свой нынешний образ Вихорьков начал основательно примерять примерно в 2021 году. Тогда он уже активно вел страницу в TikTok. В этой соцсети у него дела не заладились: треш-певца и поэта регулярно блокировали модераторы, из-за чего он даже посвятил им оскорбительную песню (самая цензурная строчка в ней — это, пожалуй, «модератору TikTok'а чуть не дали звездюлей»).

А пика своей популярности Вихорьков достиг в 2024 году. При этом считается, что распространению его контента в массы способствовали известные стримеры и их фанаты, в том числе аудитория Ильи Мэддисона (настоящая фамилия — Давыдов) и Глада Валакаса (Денис Сухачев).

Мэддисон, к слову, даже звал основателя ООСД на интервью, но тот отказался беседовать с Королем Рунета даже за деньги, обосновав это тем, что ему важнее собственные эфиры. Впрочем, примерно через год после этого Вихорьков снялся в нескольких видео с другим популярным стримером Виталием Цалем (он же Папич), что еще больше поспособствовало его известности. При этом поведение блогера на съемках окончательно убедило скептиков в том, что в обычной жизни Вихорьков сильно отличается от своего интернет-амплуа.

«Мужик просто угорает»

«Считаю, что Вихорьков достоин собственного шоу!», «Вихорьков — это прям свежее дыхание в юмористическом контенте», — пишут в сети фанаты треш-блогера. Пользователи сети также причисляют его к гениям и легендам, называют маэстро и уверяют, что счастливы жить с ним в одно время.

«Игорь — это лучшее, что случилось с нами за последние 10 лет», — заявил один из них.

А в комментариях под пошлыми песнями Вихорькова слушатели соревнуются в остроумии, наперебой расхваливая его творчество и рассказывая выдуманные истории о том, как треш-композиции повлияли на их жизнь. «Нестареющая классика русской музыки», «Мне 104 года, плачу как ребенок», «Мои родители танцевали танец молодоженов под эту композицию в 1986 году», — иронизируют они под роликом «Ты шлюха не моя».

«Вспоминаю, как в 1989 году мы с женой стояли на концерте Игоря в Анапе. Летний вечер, в воздухе витала атмосфера романтики, а когда зазвучали первые ноты данного медляка, наши глаза наполнились слезами, ощущая в каждой ноте каплю искренней души исполнителя. Спасибо вам за эти эмоции!» — пользователь YouTube.

Но хотя подкованному в мемах человеку будет очевидно, что гиперболизированное восхваление пользователями сети Вихорькова носит все-таки постироничный характер, лояльная аудитория относится к нему не только как к шуту. Например, во время прямых трансляций они зачастую спрашивают у Вихорькова советы по разным жизненным вопросам, а также отправляют ему денежные пожертвования. Кстати, донаты — не единственный способ заработка треш-певца, также у него заказывают поздравления и приветы для друзей.

Большую часть аудитории блогера, как следует из посвященных ему мемов и комментариев, составляет юное и молодое поколение.

В мемах же Вихорькова за злодейскую улыбку и смех нередко называют казахстанским Джокером, а также более успешной версией Александра Реввы, сошедшим с ума Дмитрием Харатьяном или Евгением Плющенко. В его двойники в шутку записывают артиста Игоря Христенко, певца Илью Лагутенко и других известных личностей, мало-мальски похожих прической на треш-блогера.

В сети даже сложилась шуточная конспирологическая теория, согласно которой отчаянно бранящийся и вдохновленно испускающий газы Вихорьков — это Александр Плющенко, сын Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской по прозвищу Гном Гномыч, но пришедший из будущего или параллельной реальности. «Вот что бывает, когда твой отец — известный фигурист, а мать — известный продюсер и предприниматель», «Гном Гномыч сильно вырос», «Ох и потрепала жизнь Гном Гномыча», — иронизируют в сети под роликами треш-певца.

«А во сколько лет вы узнали, что Игорь Вихорьков — это Гном Гномыч, у которого что-то в какой-то момент пошло не так? У Гном Гномыча из будущего был только такой шанс показать себе из прошлого, во что он может превратиться из-за популярности», — пользователь X с ником slavafrom.

«Самый дегенеративный, несмешной, унылый персонаж из всего нижнего интернета», «Какой кошмар. Еще один повернутый на сексе и фекалиях "гений"», «Ужасно, что люди так радуются такой глупости», — возмущаются тем временем критики Вихорькова. Некоторые также считают треш-певца не вполне здоровым психически.

Аудитория Вихорькова в ответ уверяет, что в действительности автор пошлых песен — добрый и дружелюбный человек, а на неоднозначный контент его подвигло своеобразное чувство юмора. «Мужик хороший, веселит людей, и сам, видимо, веселится», «При всей отвратительности Игорька он трушный, и люди любят его за это», «Да мужик просто угорает, нашел хобби, можно только позавидовать», — защищают его в сети. Кроме того, фанаты блогера считают Вихорькова харизматичным и позитивным.

Подписчики Вихорькова также заявляют, что, хотя блогер и создает треш-контент, он продвигает и правильные ценности — они апеллируют к тому, что Светлоликий в общении с ними во время трансляций призывает любить и уважать близких, не вредить другим людям и животным, уметь находить компромиссы в общении и отказываться от дискриминации.

«Под видом рофла он продвигает действительно важные ценности, крутой мужик. Семья, дети, хорошая форма в немалом возрасте, любит животных. Одним словом, образец для подражания», — пользователь YouTube.

Некоторые пользователи сети также предполагают, что Вихорьков сам с иронией относится к своему контенту и занимается им лишь ради популярности и заработка. Однако сам он уверяет, что не гонится за славой и ничего не делает ради известности.