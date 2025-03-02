Компания случайно перевела клиенту 81 триллион долларов

В прошлом году сотрудник Citigroup случайно перевел клиенту 81 триллион долларов вместо положенных 280 — сумму, превышающую экономику США, Китая и ЕС вместе взятых.

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Ошибка, о которой сообщают СМИ, не привела к перемещению реальных денег, и клиент так и не смог получить средства.

Автоматические системы предотвратили ошибку, хоть два сотрудника и пропустили ее, третий заметил лишь спустя 90 минут. Citigroup признала, что в прошлом году у нее было 10 таких ошибок на сумму свыше 1 миллиарда долларов — о них не обязательно сообщать регулирующим органам.

Это не первая крупная ошибка Citigroup. В 2022 году торговая ошибка уничтожила стоимость акций на 322 миллиарда долларов, что привело к штрафу в 79 миллионов долларов.