Машина, лошадь и цветы: самые странные браки в мире

В сети появились шокирующие известия: в Австралии мужчина женился на... автомобиле. «Вечерняя Москва» выяснила подробности церемонии, а также вспомнила другие одиозные «браки».

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При живой жене...

37-летний австралиец Гиз Войич решил скрепить себя узами брака с любимой машиной в День святого Валентина.

На «невесте» была фата, а гости торжества — друзья Войича — попробовали свадебный торт с фигурками «молодоженов».

«Почему бы и нет. Посмотрите на нее, она [автомобиль «Форд»] красивая», — ответил Войич на вопрос журналистов о том, что побудило его устроить нестандартную свадьбу.

В интервью на местном радио мужчина рассказал, что уже давно женат на реальной женщине, но свой Ford Falcon XY 1971 года он любит не меньше супруги, поэтому и затеял церемонию бракосочетания.

Каждый чудит по-своему

В 2014 году в Дании 28-летняя Меланья Бросквит решила выйти замуж за своего коня. Юридические проблемы были неизбежны. Когда девушка защищала свои интересы в суде, она утверждала, что она и ее муж Соджэн стали жертвами видовизма — предрассудка, оправдывающего дискриминацию по признаку биологического вида. Но суд вынес, на удивление, адекватное и правильное решение: девушка и конь никак не могут пожениться.

Буква закона

«Брак человека с предметом, например, машиной, не имеет юридической силы, — отмечает юрист Екатерина Кочина. — В большинстве стран брак может быть заключен только между людьми, а предметы, животные или другие неодушевленные объекты не могут быть стороной брачного договора. Подобные "браки" носят символический или ритуальный характер и не признаются законом».

Случай с «парой» Войича и его «Форда», как добавляет Екатерина, скорее всего, был публичным жестом или перформансом. Такие действия могут быть выражением личных чувств или протеста, но они не влекут за собой никаких правовых обязательств.

Не только на Западе

В Японии процветает тренд на «сольные свадьбы». Женщины дают клятву верности самим себе и «выходят замуж» за себя. Так, японка Санаэ Ханаока устроила индивидуальную свадебную церемонию в ресторане в Токио, пригласив на торжество 30 друзей. Девушка, однако, отметила, что такая свадьба для нее не означает отказ от брака с мужчиной в будущем.

Сегодня индустрия одиночных браков в Стране восходящего солнца растет на фоне снижения числа традиционных союзов.

«Подобными случаями процесс бракосочетания полностью не обесценивается. Но такие "союзы" напоминают общественности, что во все времена были сумасшедшие люди, — размышляет социолог и психолог Ирина Крохмаль. — Обычно такие люди хотят выделиться и привлечь внимание. Это странная современная тенденция, которая, я надеюсь, не будет активно развиваться в дальнейшем».

Сергей Александров, юрист:

«Семейное законодательство однозначно определяет, что брачный союз может быть заключен только между мужчиной и женщиной. Отношения осуществляются по принципам равенства прав супругов, разрешения вопросов по взаимному согласию, приоритета семейного воспитания детей, заботы об их благосостоянии и развитии».

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