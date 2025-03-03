За нападение на женщину тигр поплатился жизнью

В Индии жители деревни в штате Уттар-Прадеш расправились с тигром, который напал на их соседку. Об этом сообщает The Free Press Journal.

Инцидент случился неподалеку от города Лакхимпур. Дикая кошка пробралась в деревню ночью и напала на женщину. Тигр вцепился ей в шею и поволок в ближайшие заросли. На крики пострадавшей сбежались соседи. Они начали избивать агрессивное животное палками, а потом, как утверждают в департаменте лесного хозяйства, переехали его трактором.

Когда лесники прибыли на место происшествия, селяне два часа не подпускали их к туше тигра. Они заявили, что тигр, который поплатился жизнью, за нападение на женщину, несколько дней бродил в окрестностях деревни. Об этом неоднократно сообщали властям, однако никаких действий в ответ на жалобы предпринято не было. Более того, за несколько дней до нападения на женщину, тигр покалечил фермера, который работал в поле.

В итоге изъять тушу животного удалось только после вмешательства полиции. Расследование инцидента продолжается.

Ранее в Индии тигры растерзали верующего, который отправился в храм на территории национального парка Рантхамбор, штат Раджастхан. На останки мужчины случайно наткнулись прохожие.