Бывшие возлюбленные разделили кота через суд

Петербургский суд вынес решение в конфликте бывшей пары за право владения котом Тимофеем.

В Петербурге суд завершил спор между бывшими возлюбленными, которые не могли решить, кому достанется кот Тимофей. Истец подал иск, требуя вернуть семилетнего кота и взыскать неустойку и расходы. Мужчина утверждал, что после расставания с партнершей именно он заботился о питомце, передает «Фонтанка».

В апреле 2024 года мужчина оставил кота у своей бывшей девушки на время отъезда, но, когда он вернулся за Тимофеем, женщина отказалась его отдавать. В суде выяснилось, что кот был куплен парой в 2017 году, но официальные документы на право собственности, включая ветеринарный паспорт, указывают женщину как владелицу.

Суд рассмотрел все обстоятельства и запросы, в том числе документы из ветеринарной клиники, после чего было решено оставить кота у женщины. В пресс-службе судов Петербурга отметили, что истец не предоставил суду документы, подтверждающие его исключительное право на кота.

Таким образом, суд постановил отказать в иске мужчине, и Тимофей останется у своей нынешней хозяйки, которая продолжает за ним ухаживать и обеспечивать его всем необходимым.

Ранее в Махачкале спасли кота, прожившего семь лет на могиле у хозяина.