Платившие за секс люди рассказали о необычном опыте

Люди, платившие за секс, рассказали о необычном полученном опыте. Своими историями они поделились в разделе AskReddit форума Reddit.

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Один мужчина признался, что однажду отправился в массажный салон, чтобы проверить, действительно ли там делают эротический массаж.

«И действительно делают. 60-летняя китаянка сделала массаж, улыбнулась и сказала: «Хочешь еще?» Когда я кивнул, она принялась мастурбировать мне обеими маленькими морщинистыми ручками. Стоило ли это дополнительных 60 баксов? Нет. Не стоило», — Only_Sandwich_4970 пользователь Reddit.

Другой мужчина отметил, что использовал эскорт-услуги как форму рекомендованной врачом терапии.

«У меня было множество проблем с сексом/близостью/самооценкой, возникших из-за насилия в детстве, и новый опыт был действительно, по-настоящему замечательным. Он изменил мою жизнь. Я нашел подходящую женщину, у которой есть опыт в имитации настоящих отношений, был полностью откровенным о своей ситуации и целях, и она просто не могла быть более чуткой и поддерживающей. Это был не первый раз, когда я занимался сексом, но это был первый раз, когда не было унижения или осуждения. Для меня это было абсолютно бесценным дополнением к разговорной терапии и частью более масштабного процесса исцеления», — purebredcrab пользователь Reddit.

Некоторые поделились историями о необычных ситуациях, в которых они платили партнеру за секс в шутку.

«Однажды мы с мужем играли в «Монополию», и я попала на его территорию с отелями. У меня не было денег, чтобы заплатить, и я предложила ему секс в обмен на деньги из «Монополии». Мы часто напоминаем друг другу об этом, 15 лет спустя», — playmoby пользовательница Reddit.

Ранее женщины и мужчины, считающие свои сексуальные мечты слишком смелыми и невыполнимыми, рассказали о своем опыте. Многие признались, что хотели бы исследовать фетиш куквин и куколд — смотреть, как их партнер занимается сексом с другими людьми.