Мужчина залил пупок родственника суперклеем

Мужчина пострадал из-за розыгрыша шурина (брат жены) с суперклеем и рассорился с женой. Об этом он рассказал на форуме Reddit.

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По словам мужчины, все произошло на семейном барбекю. В тот день он выпил слишком много пива и уснул в гамаке без рубашки. Его шурин решил воспользоваться тем, что он спит, и залил его пупок суперклеем. Проснувшись, мужчина пытался избавиться от клея, но ничего не получалось. Он боялся отодрать с клеем и кожу и не хотел задеть швы, оставшиеся после операции на желчном пузыре.

В конце концов мужчине пришлось обратиться в больницу. Врачи убрали из его пупка клей с помощью растворителя и выставили ему счет в размере 2253 долларов (201 тысяча рублей). Поскольку страховка не покрывала эту сумму, он попросил шурина помочь, но тот отказался. Мужчине пришлось подать на него в суд. Судья признал правоту пострадавшего, но виновник все еще ничего не заплатил.

Мужчина посетовал, что из-за суда на него злятся все родственники шурина. Даже жена не согласна с его решением: ей жалко брата, поскольку сейчас он переживает развод и ищет работу. Сам мужчина оправдывается тем, что сделал это из-за СДВГ. Его мать пыталась заплатить вместо него, но пострадавший не позволил ей это сделать. По словам мужчины, сейчас его поддерживает только сестра жены.

Ранее сообщалось, что в Великобритании разыскивается неизвестный, который налил мочу в утюг сотрудников полицейского отделения лондонского района Чаринг-Кросс. Правоохранители считают, что кто-то сделала это в качестве злой шутки.