В Британии обезумевший ястреб терроризирует целую деревню

Жители британской деревни Флэмстед пожаловались на обезумевшего ястреба, нападающего на людей. Об этом пишет Daily Mail.

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По словам деревенских жителей, ястреб появился в округе еще в ноябре и поначалу никого не трогал. Однако в последнюю неделю что-то изменилось, и он стал агрессивен. За считанные дни он успел ранить 12 человек. Чаще всего от нападений страдали высокие мужчины.

Ястреб нападает с воздуха и вонзается в макушку когтями или клювом, отчего остаются порезы. Некоторые жертвы видели на его лапках джессы — кожаные тонкие ремешки, используемые для привязывания хищных птиц на соколиной охоте. Это может говорить о том, что он сбежал от хозяина.

Местный сокольник тщетно пытался поймать ястреба. Он подчеркнул, что жители деревни подкармливают птицу, и это усложняет его работу. Он считает, что птица нападает на людей, потому что пытается согнать их с территории, которую считает своей.

Составительница Независимого реестра птиц Барбара Ройл отметила, что сейчас у ястребов брачный сезон. При этом она сомневается, что птица путает людей с самками. Ройл попыталась разыскать хозяина ястреба, но безуспешно.

Ранее сообщалось, что глухарь из Шерегеша второй год подряд нападает на любителей горнолыжного спорта. Группа отдыхающих сняла смелую птицу, которая выбрала жертвой сноубордиста и напала на него.