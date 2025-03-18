В США работница морга кастрировала насильника перед кремацией

В штате Техас, США, женщина, работающая бальзамировщиком, кастрировала насильника перед кремацией и попала за это под суд. Об этом пишет People.

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Работница Мемориального морга Хьюстона, 34-летняя Эмбер Пейдж Лаудермилк, подготавливала останки 58-летнего Чарльза Роя Родригеса к кремации. Ей было известно, что в прошлом мужчину обвиняли в сексуальных преступлениях, поэтому она решила «наказать» его.

В присутствии коллеги и стажера Лаудермилк отрезала Родригесу пенис и засунула его ему в рот. После она обернулась к стажеру и угрозой заставила его молчать о произошедшем. Однако правда скоро вскрылась. Директор похоронного бюро пришел осмотреть останки преступника и заметил его изуродованный пах. Он спросил об этом Лаудермилк. В ответ, как рассказывает директор, она прикрыла таз Родригеса полотенцем и сказала:

«С ним многое произошло».

Лаудермилк обвинили в надругательстве над останками. Полиция подчеркнула, что несмотря на преступления Родригеса, закон обязывает относиться к нему уважительно после смерти. Он был обвинен в изнасиловании в 2001 году. В январе 2025 года мужчины не стало в больнице по естественным причинам.

Ранее сообщалось, что в Бразилии 65-летняя женщина расправилась с бездомным мужчиной. Она объяснила, что отрезала его половой орган и вырезала сердце, потому что он был насильником.