62-летний мужчина стал стримером поневоле и обрел популярность

62-летний житель Китая поневоле стал популярным стримером. Об этом сообщает South China Morning Post.

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Пенсионер Фэн Дянь-у по прозвищу «Братец Минь» из города Цанчжоу на севере страны много лет жил один. Мужчина страдает от проблем с интеллектуальным развитием и речью, которые стали следствием драки в юности, когда он пытался защитить друга. Дянь-у выживает за счет соседей, которые дают ему еду и иногда деньги.

Его история привлекла внимание пользователей сети после появления видео, на котором он собирал капусту ночью. Поскольку ролик стал вирусным, соседи стали регулярно публиковать ролики про жизнь Дянь-у. Затем неизвестные решили воспользоваться его популярностью. Они без ведома Дянь-у установили во всех комнатах его дома камеры и непрерывно транслировали все происходящее с ним в интернет. Хотя он об этом не знал, деньги, которые приносила реклама, использовались для улучшения условий его жизни.

После того как Дянь-у стал известен, его стали водить в ночные клубы и на косметические процедуры. При этом многие были обеспокоены тем, что мужчина не давал разрешения на съемки и не знает, что за ним постоянно наблюдают. В итоге стриминг-аккаунты были удалены. По утверждению соседей, в марте Дянь-у забрали к себе родственники.

В китайской прессе Дянь-у сравнивают с героем фильма «Шоу Трумана». По сюжету Труман, которого играет Джим Керри, случайно узнает, что он главный герой реалити-шоу, и вся его жизнь — постановка.

Ранее сообщалось, что в США детектив полиции Нью-Йорка из отдела по расследованию изнасилований тайно снялась в клипе с сексуальным содержанием. В музыкальном видео она предстает в образе стриптизерши, которая занимается сексом с рэпером.