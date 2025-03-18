Аллигатор пробрался на кухню в жилой дом и ушел без зубов

В штате Флорида, США, аллигатор лишился двух зубов в борьбе с ловцом рептилий. Об этом сообщает WPTV.

Пол Куинн рассказал, что был дома один, когда заметил аллигатора в гостиной.

«Он увидел меня и побежал», — вспомнил мужчина.

Двухметровый аллигатор пробрался на кухню, и Куинн позвонил в 911. Ему сказали ожидать профессионального ловца рептилий и не приближаться к аллигатору.

Специалист из Комиссии по охране рыбы и дикой природы Флориды (FWC) прибыл в дом Куинна и принялся выманивать аллигатора с кухни. Пока он ехал, аллигатор успел покусать кухонный стул. В итоге рептилию удалось поймать. Ее отвезли на ферму аллигаторов. После Куинн и его жена Мэри Джо оценили ущерб от вторжения аллигатора и нашли на полу потерянные им зубы.

Куинн объяснил, что часто оставляет дверь приоткрытой, чтобы проветривать комнаты. Так аллигатор и попал в дом. Хотя Мэри Джо и опасается снова столкнуться с хищником, она заявила, что слишком любит Флориду, чтобы уезжать из нее.

FWC напомнила жителям штата, что аллигаторов не стоит подкармливать, лучше держаться от них на расстоянии и сохранять бдительность.

Ранее сообщалось, что американка едва не стала жертвой аллигатора во время заплыва на каяках. Хищник внезапно выпрыгнул из воды и схватил женщину за руку.