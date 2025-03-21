Уборщик мочился в кулер сотрудников больницы и заразил их герпесом

В штате Техас, США, уборщик с хламидиозом попал в тюрьму за то, что мочился в воду сотрудников больницы и заразил их герпесом. Об этом пишет The Independent.

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53-летний Лусио Катарино Диас работал в больнице в городе Хьюстон. В одном из ее помещений стоял кулер, которым пользовался персонал. В конце августа 2022 года сотрудница больницы заметила, что у воды из кулера кислый вкус и странный запах. После этого наблюдения она стала брать бутылку воды из дома.

Тем не менее вскоре женщина обнаружила, что, если она оставляла бутылку в больнице на ночь, утром у воды появлялся запах мочи. Чтобы раскрыть тайну испорченной воды, она установила в помещении с кулером камеру.

На видеозапись попал уборщик Диас, работающий в больнице по ночам. Он подошел к столу, расстегнул штаны, вытащил пенис, засунул его в открытую бутылку и потерся им о горлышко. После мужчина спокойно продолжил уборку. Женщина сообщила об этом руководству.

После, испугавшись за свое здоровье, сотрудница решила сдать тест на заболевания, передающиеся половым путем. Врачи нашли у нее герпес. Позже положительные результаты на этот вирус получили и другие сотрудники. У самого уборщика также выявили герпес, а также хламидиоз.

На допросе Диас во всем признался и пытался оправдать свое поведение тем, что у него «болезнь». Его приговорили к шести годам лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в американском штате Нью-Джерси школьный смотритель стал намеренно портить еду и посуду учеников и попал под суд. Когда столовая была пуста, он приходил туда, мочился в миски, добавлял в контейнеры с продуктами отбеливатель и подмешивал в заготовки фекалии.