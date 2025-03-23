В Таиланде люди подрались в очереди за редкими сумками

В Таиланде женщины подрались из-за нехватки мест в очереди для желающих купить лимитированные сумки, сообщает Siam News.

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ЧП произошло вечером 21 марта у входа в магазин Uniqlo возле ТЦ Central Westgate в районе Банг Яй центральной провинции Нонтхабури. По словам очевидцев, люди подрались из-за мест в очереди на покупку 300 сумок ограниченной серии. Желающие приобрести лимитированные товары заняли места накануне, предполагая, что продажи начнутся в 10 утра, но все закончилось потасовкой.

Сотрудники службы безопасности и полицейские оцепили территорию, но некоторые покупатели остались сидеть и лежать на земле, ожидая своей очереди. На месте обнаружили два клока длинных волос. Магазин планировал продать 300 сумок на следующий день, но в итоге объявил о бессрочной приостановке продаж по соображениям безопасности.

Один стоявших в очереди мужчин признался, что ему и его друзьям обещали 800 бат (1,9 тыс. рублей), если они смогут купить две сумки ограниченной серии, 700 бат за одну и 400 бат в случае неудачи. Он заявил, что в драке участвовали в том числе и пожилые люди. Официальных сообщений о травмах не поступало.