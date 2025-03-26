Какие тайны океана остаются до сих пор неразгаданными

Океан — это самая большая и загадочная часть нашей планеты. Несмотря на активное развитие технологий и науки, он все еще хранит множество тайн, которые ставят ученых в тупик. Портал Science Focus рассказал о нескольких таких загадках, над которыми до сих пор ломают голову исследователи.

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Почему косатки охотятся на белых акул

В водах Южной Африки происходит нечто странное. Уже почти десятилетие на побережье этой страны находят трупы белых акул с вырванными внутренними органами — чаще всего печенью. Ученые обратили внимание, что рост смертности акул совпал с появлением в регионе пары самцов косаток. Эти киты-убийцы, как их часто называют, известны своей высокой организованностью и интеллектом. В 2022 году исследователям удалось запечатлеть момент охоты косаток на белых акул.

Они используют хитрую тактику: переворачивают акул на спину, что вводит их в состояние тонической неподвижности, своего рода паралича. После этого косатки разрывают брюхо акулы, чтобы добраться до ее печени. Почему именно печень? Дело в том, что она богата жирами и питательными веществами, что делает ее лакомым кусочком для хищников.

Но почему косатки начали охотиться на акул только в последние годы? Исследователи предполагают, что это связано с изменениями в экосистеме. Раньше косатки приплывали в воды Южной Африки ради дельфинов, но, возможно, из-за уменьшения популяции дельфинов или других факторов они переключились на акул. Ученые также обеспокоены тем, что такое поведение косаток может нарушить хрупкий баланс экосистемы. Белые акулы начали мигрировать из региона, что уже сказывается на местной морской фауне.

Откуда взялась вода на Земле

Океаны покрывают 70% поверхности нашей планеты. Это делает Землю уникальной в Солнечной системе, ведь нигде больше нет такого количества воды. Однако откуда она взялась? Ученые до сих пор не могут дать однозначный ответ на этот вопрос, но существует две основные теории.

Согласно одной из наиболее распространенных гипотез, Земля сформировалась в области космоса, где уже присутствовали не только камни и минералы, но и вода в какой-либо форме. Возможно, вода существовала в виде льда или гидратов, которые были захвачены при формировании планеты.

Другая теория утверждает, что Земля образовалась в слишком горячем регионе, где вода не могла существовать. В этом случае океаническая вода могла быть доставлена на планету позже, например, кометами или астероидами, содержащими лед. Такие "водные посланники" могли бомбардировать Землю на ранних этапах ее формирования, постепенно наполняя планету водой.

Загадочный монумент Йонагуни

Недалеко от побережья японского острова Йонагуни, на глубине около 25 метров, расположена странная структура, которая уже десятилетиями вызывает споры среди ученых и археологов. Монумент Йонагуни представляет собой массивный каменный комплекс с ровными ступенями, террасами и прямыми углами. На первый взгляд, кажется, что это рукотворное сооружение, возможно, остатки величия древней цивилизации.

Однако не все так однозначно. Многие исследователи уверены, что монумент Йонагуни — это результат естественных геологических процессов. Подводные течения и эрозия могли создать такие ровные линии и формы, которые напоминают архитектурные сооружения. Сторонники же теории о рукотворном происхождении утверждают, что структура слишком правильная, чтобы быть созданной природой. Более того, рядом с монументом были найдены каменные артефакты, которые могли принадлежать древним людям.