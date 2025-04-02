Ненавистной коллеге мужчина добавлял в напитки суперклей

В Штатах мужчина невзлюбил свою коллегу и начал подмешивать в ее напитки суперклей. Пострадавшая долго не могла понять, что не так, пока не поставила камеру на рабочем месте.

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Американка работала на ярмарке Wisconsin State Fair Park. Женщина часто пила газировку на работе, но в какой-то момент начала замечать, что у напитков странный вкус. Также ей становилось плохо каждый раз, когда она выпивала банку.

Женщина решила поставить на рабочем месте камеру – запись с нее помогла ей понять, что происходит. Оказалось, что ее коллега регулярно подмешивал в напитки суперклей. Мужчина надевал перчатки, чтобы не оставлять никаких следов.

Пострадавшая рассказала о происходящем полиции, сотрудники которой задержали злоумышленника. Он сознался в содеянном.

В настоящий момент злоумышленник арестован, его обвиняет в попытке отравления человека, пишет People.