Ненавистной коллеге мужчина добавлял в напитки суперклей

В Штатах мужчина невзлюбил свою коллегу и начал подмешивать в ее напитки суперклей. Пострадавшая долго не могла понять, что не так, пока не поставила камеру на рабочем месте.
Американка работала на ярмарке Wisconsin State Fair Park. Женщина часто пила газировку на работе, но в какой-то момент начала замечать, что у напитков странный вкус. Также ей становилось плохо каждый раз, когда она выпивала банку.
Женщина решила поставить на рабочем месте камеру – запись с нее помогла ей понять, что происходит. Оказалось, что ее коллега регулярно подмешивал в напитки суперклей. Мужчина надевал перчатки, чтобы не оставлять никаких следов.
Пострадавшая рассказала о происходящем полиции, сотрудники которой задержали злоумышленника. Он сознался в содеянном.
В настоящий момент злоумышленник арестован, его обвиняет в попытке отравления человека, пишет People.